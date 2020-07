Atletico Madrid, Morata carica i compagni: “Champions? Dobbiamo crederci” (Di sabato 4 luglio 2020) Alvaro Morata è carico per spronare la squadra a raggiungere la Champions League in vista della Final Eight: “Ci restano alcune partite di campionato che Dobbiamo vincere. Questa stagione è stata molto difficile per noi. L’obiettivo è quello di essere il più in alto possibile in classifica, e poi affronteremo un test emozionante in Champions League – ha affermato l’ex Juventus a Munde Deportivo – Sappiamo cosa significa per i nostri tifosi, per il club e per ognuno di noi. Sappiamo di poter combattere contro qualsiasi squadra. Abbiamo eliminato la migliore squadra d’Europa, e questo è un indicatore. Possiamo e Dobbiamo credere di potercela fare. Anche perché non siamo così lontani dal livello delle migliori squadre”. Leggi su sportface

