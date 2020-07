Atletica, debutto ok per Iapichino: 6.57 a Vittorio Veneto (Di sabato 4 luglio 2020) Buon debutto stagionale per Larissa Iapichino che nel lungo al meeting di Vittorio Veneto (Treviso) salta 6.57 (-0.2) al secondo tentativo arrivando a soli sette centimetri dal record personale di 6.64. “Sono felicissima di questo esordio – ha spiegato la campionessa europea under 20 – perché un risultato del genere per me conta molto, dopo un periodo di stop e di stravolgimento della tecnica. Non mi aspettavo di atterrare così lontano e non solo una volta. Infatti sono andata sopra la media della stagione indoor, mentre al primo e terzo ho fatto nullo di poco, ma erano bei salti e questo dà molta fiducia a me e al mio allenatore. Significa che stiamo andando nella direzione giusta con questo nuovo approccio al salto. Nella rincorsa mi sono sentita veloce e sciolta, più di prima. Ho dovuto gestire un po’ il vento che cambiava ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Atletica debutto Atletica: a Tivoli i 400 metri con alcuni azzurri al debutto stagionale Notizialocale.it ATLETICA, RE MIGLIORA DI 21 CENTESIMI PERSONALE SUI 200: 20"69

Per Davide Re ventuno centesimi meno del personale sui 200 metri. E' un inizio confortante per il primatista italiano dei 400 metri: sulla pista di casa si migliora fino a 20"69, un crono che e' anche ...

Atletica, Filippo Tortu battuto e rimandato a Rieti. Personale di Davide Re su 100 e 200, bene Luminosa Bogliolo

Ti aspetti Filippo Tortu e trovi un Davide Re già in grande forma. Il debutto stagionale di due dei big dell’atletica italiana al Guidobaldi di Rieti per la Fastweb Cup ha regalato esiti contrastanti.

Ti aspetti Filippo Tortu e trovi un Davide Re già in grande forma. Il debutto stagionale di due dei big dell'atletica italiana al Guidobaldi di Rieti per la Fastweb Cup ha regalato esiti contrastanti.