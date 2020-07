Atletica, caso Semenya: Nazioni Unite invitano a “revocare norme di ammissibilità” (Di sabato 4 luglio 2020) Un rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani condotto dall’ex presidente del Cile, Michelle Bachelet, invita gli organismi sportivi a “rivalutare, rivedere e revocare” le regole di ammissibilità che hanno un impatto negativo sui diritti degli atleti. Il riferimento è in particolare al controverso caso di Caster Semenya. Lo scorso anno, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha stabilito che la mezzofondista sudafricana non può partecipare a gare femminili comprese tra i 400 metri e i 1500 a meno che non assuma farmaci che riducono il testosterone o subisca una gonadectomia. La 29enne, due volte campionessa olimpica e tre mondiale degli 800m è in attesa dell’esito dell’appello presentato al Tribunale Federale svizzero. “Dovrebbero rivalutare, rivedere e revocare le norme e ... Leggi su sportface

