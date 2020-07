“Assegno unico per figli fino ai 21 anni”. L’annuncio della ministra (Di sabato 4 luglio 2020) Un assegno universale per i figli dalla nascita fino ai 21 anni di età con maggiorazioni per famiglie numerose e figli disabili. È l’annuncio della ministra per le Parti Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, durante il programma di Rai Tre “Agorà”. “L’assegno universale prevede che le famiglie ricevano un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età ed è prevista una maggiorazione dal terzo figlio”, ha dichiarato la ministra durante il suo intervento nel programma che dal 29 giugno va in onda nella ‘versione estiva’. “Nel caso di figli disabili l’assegno universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50% e sarà esteso per tutto l’arco della vita”, ha detto ancora.



