Ascolti TV 3 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Top 10 contro Ultimo, Stasera Italia, Pacific Rim ecco chi ha vinto (Di sabato 4 luglio 2020) Cosa è successo ieri in tv venerdì 3 Luglio nell’ambito della battaglia degli Ascolti tv: quali sono stati i programmi più visti in tutte le fasce, in termini di share, nella giornata del 3 Luglio? E sopratutto cosa c’era in prima serata? Su Rai1 in onda Top Dieci mentre su Rai2 Le bugie scorrono nel sangue. Quanto a Rai3, l’appuntamento con La Grande Storia – Roma tra sogno e realta’. Su Canale5 invece in prima serata Ultimo – Caccia ai narcos mentre su Italia1 ecco Pacific Rim. Su Rete4 con Stasera Italia. Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 3 Luglio? Chi avrà vinto gli Ascolti del prime time? E nelle altre fasce? Ecco ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ascolti TV 3 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Top 10 contro Ultimo, Stasera Italia, Pacific Rim ecco chi ha … - GorusYesim : RT @MasterAb88: Continua il record di ascolti per #DayDreamer che illumina il pomeriggio di Canale5. Ieri, 1 luglio, realizza oltre 2,5 mi… - demetcansonay : RT @MasterAb88: Continua il record di ascolti per #DayDreamer che illumina il pomeriggio di Canale5. Ieri, 1 luglio, realizza oltre 2,5 mi… - Parpiglia : RT @Mattiabuonocore: 26.800 spettatori e lo 0.1% per The Royals (con Costantino Della Gherardesca) su Sky Uno - ant_yaman : Ascolti elevati nell'episodio del 2 luglio Share del 22,3% e telespettatori per 2.688.000 Se questi sono i presuppo… -