Arsenio Frugoni, il lavoro dello storico come dilatazione dell’umanità presente (Di domenica 5 luglio 2020) Uno foto scattata qualche mese prime dell’incidente stradale che gli tolse la vita a 56 anni, ritrae un uomo ancora giovanile, gli occhiali sollevati sui capelli un po’ arruffati, intento a accendersi una sigaretta, come un attore del cinema. In quel marzo di cinquant’anni fa non fu spezzata solo la vita di Arsenio Frugoni, medievista dell’Università di Roma, ma anche quella del figlio Giovanni, un giovanissimo futuro medico di 25 anni. Frugoni era nel pieno del suo vigore intellettuale. Prima … Continua L'articolo Arsenio Frugoni, il lavoro dello storico come dilatazione dell’umanità presente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Arsenio Frugoni Arsenio Frugoni, il lavoro dello storico come dilatazione dell'umanità presente Il Manifesto