Arrivano i titoli della linea Young Adults di Sallybooks in Italia! (Di sabato 4 luglio 2020) Leviathan Labs non accenna a fermarsi, anzi sembra aver premuto il piede sull’acceleratore e, dopo aver acquisito i diritti per “Ezequiel Himes” di Victor Santos ed alcune testate di Behemoth e Scout Comics, adesso è il turno della spagnola Sallybooks. Cos’è Sallybooks? Sallybooks è un’etichetta editoriale specializzata in fumetti e libri illustrati, che si impegna a dare una prima opportunità professionale agli autori inediti e a potenziare il lavoro dei fumettisti emergenti nel panorama nazionale e internazionale; con l’obiettivo di produrre libri di qualità e l’impegno di promuovere la lettura e la cultura. Pur essendo una casa editrice giovane, anno dopo anno, ha ampliato il suo piano editoriale, scommettendo su opere originali e offrendo storie adattate allo sviluppo cognitivo dei più ... Leggi su quotidianpost

tuttocartoni : Arrivano i titoli della linea Young Adults di #Sallybooks in Italia! - QuotidianPost : Arrivano i titoli della linea Young Adults di Sallybooks in Italia! - LabsLeviathan : Arrivano i titoli della linea Young Adults di Sallybooks in Italia! Leviathan Labs non accenna a fermarsi, anzi sem… - Ronnie09522647 : #staseraitalia va bene valium ma questi soldi europei quando arrivano? Se non altro emettendo titoli i soldi li hai… - Incredula67 : @Carlaa_caa @GiuseppeConteIT Beh devo ammettere che il set è stato montato ad arte con tanto di figuranti felici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano titoli Epic Games Store, annunciati nuovi giochi gratis per Pc Sky Tg24 Sfide Sprint, Melandri-Alzamora: Buenos Aires 1999, il finale amaro

Sarà per gli scenari incontaminati tanto da risultare quasi selvaggi, o perché il Paese è un agglomerato di italiani e spagnoli d’origine, ma per i nostri piloti e quelli iberici, l’Argentina è stata ...

Con un governo italiano più filo Usa, Germania kaputt. Parla Pelanda

Intervista con il professor Carlo Pelanda, che spiega: “L’America preme per cambiare governo. Con un esecutivo meno filocinese in Italia si smonta anche il dilettantesco progetto tedesco di equidistan ...

Sarà per gli scenari incontaminati tanto da risultare quasi selvaggi, o perché il Paese è un agglomerato di italiani e spagnoli d’origine, ma per i nostri piloti e quelli iberici, l’Argentina è stata ...Intervista con il professor Carlo Pelanda, che spiega: “L’America preme per cambiare governo. Con un esecutivo meno filocinese in Italia si smonta anche il dilettantesco progetto tedesco di equidistan ...