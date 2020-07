Anziano invalido chiama il 113 perché si sente solo: il resto lo fa il grande cuore degli agenti (Di sabato 4 luglio 2020) Giunti sul posto gli agenti della Volante si sono trovati di fronte un 88enne, mantovano, invalido al 100% e costretto a... Leggi su today

lore526 : RT @Adnkronos: Anziano e invalido, chiama la polizia perché si sente solo - lapatty_dan : Anziano e invalido al 100% chiama la polizia perché si sentiva solo . I poliziotti sono rimasti per un po’ a casa… - Adnkronos : Anziano e invalido, chiama la polizia perché si sente solo - Today_it : Anziano invalido chiama il 113 perché si sente solo: il resto lo fa il grande cuore degli agenti - GCappellazz : RT @BeriniRe: @GagliardoneS @RenatoLega E voi dite che questo non è RAZZISMO ??? Razzismo contro gli italiani, contro gli invalidi, contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano invalido

Adnkronos

L'uomo, 88 anni, ha chiamato il numero di emergenza e una pattuglia delle Volanti si è precipitata a casa sua: "Sono solo, non vedo nessuno e temo mi abbiano truffato con la bolletta del telefono". MA ...Maria Vacca, l'invalida di 85 anni costretta a vivere in una casa malsana del centro storico di Iglesias, può trasferirsi nella nuova abitazione: stamattina gli operai di Abbanoa hanno provveduto all' ...