Anna Tatangelo rompe il silenzio su Gigi D'Alessio: "Sarà sempre un pilastro della mia vita" (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il cambio look, Anna Tatangelo si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera , tornando anche a parlare della sua relazione ormai conclusa con Gigi D'Alessio . I due sono stati insieme per... Leggi su feedpress.me

Corriere : Anna Tatangelo: «Finita con Gigi D’Alessio, ora mi sento adulta, mi dedico al rap e mi faccio bionda» - GazzettaDelSud : #AnnaTatangelo rompe il silenzio su #GigiDAlessio: 'Sarà sempre un pilastro della mia vita' - GDS_it : #AnnaTatangelo dopo la rottura con #GigiDAlessio: 'Resterà un pilastro della mia vita' - StraNotizie : Anna Tatangelo parla di Geolier, del rap e di Gigi D'Alessio - SicraPress : Anna Tatangelo: «Finita con Gigi D’Alessio, mi sento adulta. Ora il rap e mi faccio bionda» Video -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Alessandro Siani ha una moglie oppure no? C’è tanta curiosità intorno all’attore napoletano molto amato dal grande pubblico. Questa sera su Rai 1 andrà in onda la replica dell’ultima puntata di 20 ann ...Dopo il cambio look, Anna Tatangelo si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera, tornando anche a parlare della sua relazione ormai conclusa con Gigi D'Alessio. I due sono stati insieme per ...