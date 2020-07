Anna Tatangelo rompe il silenzio: il perché dell’addio a D’Alessio (Di sabato 4 luglio 2020) Anna Tatangelo, dopo il silenzio sulla rottura con il cantante napoletano, è tornata a parlare di cosa è successo tra di loro e il perché dell’addio. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio (fonte Instagram @ AnnaTatangelo e @gigidalessioreal)La cantante di Sora sembra essere più in forma che mai. Di recente è uscito un suo nuovo singolo che denota il suo cambiamento musicale. Infatti l’artista canta in napoletano con una base molto più dance rispetto a suoi dischi passati. Sembra che questa evoluzione sia dovuta proprio alla fine della relazione con Gigi D’Alessio. Dunque una rivoluzione non solo a livello professionale, ma anche personale. Infatti Anna ha deciso di cambiare anche colore dei suoi capelli da mora è passata ad un biondo platino. E quando una donna decide di tingersi i capelli è ... Leggi su chenews

