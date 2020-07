Anna Tatangelo: nuovo look, nuova vita: cosa è cambiato (Di sabato 4 luglio 2020) Esce allo scoperto Anna Tatangelo dopo che negli ultimi mesi si è parlato molto della fine della sua storia con Gigi D’Alessio e del suo conseguente cambiamento anche visivo. La cantante si è concessa ad una curiosa intervista rilasciata al Corriere della sera a cui ha spiegato come e perchè è cambiata nell’ultimo anno. Prossima a debuttare con un nuovo album per il momento Anna Tatangelo ha allietato i fans con un singolo rivoluzionario Guapo inciso con il rapper Geolier. Al quotidiano Anna ha spiegato che erano mesi che pensava ad un cambiamento radicale, poi ha trovato il coraggio, un coraggio che ha determinato anche la fine della sua storia con Gigi D’Alessio con cui ha provato a salvare il rapporto dopo un primo allontanamento, tentativo vanificato: “Già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si ... Leggi su quotidianpost

