Andrea Crisanti, gli errori di Zaia e dei suoi consiglieri che sbagliano in Veneto (Di sabato 4 luglio 2020) Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova dopo anni all’Imperial College di Londra, oggi in un’intervista a La Stampa parla del focolaio di COVID-19 in Veneto e degli annunci di inasprimenti delle misure nella regione dopo la crescita dell’indice di contagio: Come va letta la crescita dei contagi in Veneto? «Era prevedibile, da aprile ripeto che bisogna dire la verità ai cittadini. Se si racconta che il virus è sparito le persone abbassano l’attenzione. L’ironia della sorte è che due dei firmatari del documento che sostiene questa tesi, Palù e Rigoli, siano tra i più ascoltati consulenti di Zaia». Ma questo ritorno del contagio è preoccupante? «No, è un dato normale. I focolai vanno dati per scontati, ma bisogna identificarli subito e spegnerli. Zaia ... Leggi su nextquotidiano

