Alvino: La situazione tra il Napoli e il Lille è come quella con la Juve per Milik (Di sabato 4 luglio 2020) Carlo Alvino, ha parlato a radio a Kiss Kiss Napoli, della situazione in cui è al momento l’affare Osimhen tra il Napoli e il Lille “Il calciatore ha un accordo totale con il club azzurro, persino sui diritti di immagine. Adesso si aspetta soltanto la stesura dei rispettivi contratti nelle lingue ufficiali e poi si passerà ad altro. Quello che posso dire, attualmente, il club francese ha autorizzato il ragazzo a raggiungere la città partenopea nei giorni scorsi, quindi non c’è proprio alcun dubbio sull’esito della trattativa”. Il club francese però ha bisogno di soldi per far quadrare i conti e pensa di recuperarli da questa trattativa “Il Lille, però, vuole soltanto soldi per chiudere questa trattativa, non intende in alcun modo accettare contropartite tecniche nell’affare. Il Napoli vuole in tutti i ... Leggi su ilnapolista

