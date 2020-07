Alfa Romeo: -40% in Italia a giugno (Di sabato 4 luglio 2020) Brutte notizie per il Biscione dall’Italia. Nel mese di giugno del 2020 Alfa Romeo ha visto diminuire le sue immatricolazioni del 40 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si tratta di un calo piuttosto netto che rende sempre più difficile la situazione della casa automobilistica milanese che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Esattamente il mese scorso le unità consegnate dallo storico marchio milanese in Italia ai clienti sono state esattamente 1.525. Questo numero rappresenta un calo di quasi mille unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Alfa Romeo registra in Italia a giugno 2020 il 40% di vendite in meno rispetto allo scorso anno Tra l’altro la situazione diventa ancora più grave se si considera che già nel 2019 il calo era stato del 30 per cento rispetto al mese di giugno del 2019. Per effetto di ... Leggi su notizieora

