Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino flirt? La replica del conduttore su Instagram (Di sabato 4 luglio 2020) A lanciare la bomba è stato ieri Dagospia, secondo il quale dietro la seconda rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe una liaison tra il conduttore di Made in Sud e quella de L'Isola dei Famosi, scoperta dalla stessa Belen. Ma nelle ultime ore è arrivata la replica del padre di Santiago: "Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Ho appena sentito lei e il marito Paolo, ci siamo fatti una grossa risata". Con queste parole il danzatore campano ha smentito quello che era già stato considerato il gossip dell'estate 2020, di gran lungo più succulento degli intrecci amorosi che pullulano a Temptation Island, appena partito su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia nell'inedita formula con personaggi famosi e gente comune.D'altronde lo stesso De Martino in ogni sua apparizione pubblica ... Leggi su blogo

La notizia è davvero clamorosa e se venisse confermata, infiammerebbe le pagine di cronaca rosa per tutta l’estate e non solo. Dietro la nuova separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ci ...La Dago-bomba adesso viene smontata, pezzo per pezzo, dall’ex ballerino di Amici. Che mette le cose in chiaro. Andiamo per gradi. Sullo sfondo c’è la rottura tra Stefano e Belen. Motivi segreti. E, al ...