Alessandro Rosina si ritira dal calcio giocato: la nobile motivazione (Di sabato 4 luglio 2020) Alessandro Rosina si ritira dal calcio giocato: lascia la Salernitana e si dedicherà a tutt’altro: il motivo del suo addio Alessandro Rosina si ritira dal calcio giocato. Il trequartista con oltre 500 presenze tra i professionisti e “solo” 36 anni all’anagrafe, ha detto basta. Scarpini al chiodo definitivamente e via al prosieguo della sua vita, con un obiettivo ben chiaro in testa: la laurea. Eh sì, è proprio questa la motivazione della scelta del calciatore che si è già iscritto alla Facoltà di Economia e gestione immobiliare con tanto di cinque esami sostenuti. E’ stato lo stesso calciatore a spiegarlo, anche per un po’ di rancore per come è finita la sua storia con i campani. Finito fuori lista, ha maturato questa decisione nonostante avesse offerte da altri club e fosse ... Leggi su bloglive

