Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, relax al mare insieme (Foto) (Di sabato 4 luglio 2020) Amici di Maria De Filippi ha chiuso i battenti da diversi mesi ormai e l’intero staff dei prof è in vacanza. A godersi il meritato riposo ci hanno pensato anche la temutissima Alessandra Celentano e l’altrettanto schietta Anna Pettinelli. La novità, però, non è questa bensì quella che le due donne sono state viste in vacanza al mare insieme. A provare che Alessandra Celentano e Anna Pettinelli si stanno godendo il relax delle vacanze insieme è una Foto che la stessa Pettinelli ha postato sul proprio profilo social. A balzare subito agli occhi è il sorriso e il volto rilassato di entrambe le donne che si dimostrano, quindi, molto amiche anche al di là dell’ambito lavorativo. Alessandra Celentano e Anna Pettinelli al mare Le due insegnanti dal carattere più forte e deciso di Amici di Maria De Filippi hanno ... Leggi su kontrokultura

