Alena Seredova: «Gli auguri di Gigi Buffon per la nascita di mia figlia» (Di sabato 4 luglio 2020) Il cielo è sereno sopra Alena Seredova e Gigi Buffon. Superata da tempo la tempesta post-divorzio (2014), i due stanno portando avanti le loro vite con serenità e rispetto reciproco. L’ennesima testimonianza di ciò è arrivata poche settimane fa, quando la showgirl di Praga ha partorito la sua terza figlia, la piccola Vivienne, e il portierone della Juventus ha avuto uno dolce pensiero per la sua ex moglie. Leggi su vanityfair

