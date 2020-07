“Alberto Matano è gay?”, giornalista incalza Fabio Canino cercando outing in Casa Rai, le assurde domande (Di sabato 4 luglio 2020) Fabio Canino intervistato per Il Messaggero, ha dovuto fare i conti con delle domande assurde, proposte in maniera incalzante nella speranza di far sganciare al conduttore qualche outing sui colleghi della Rai, tra uomini e donne famosi. Fabio Canino e l’imbarazzante giornalista: “Alberto Matano è gay?” Ilaria Ravarino ha incalzato Fabio Canino in maniera imbarazzante... L'articolo “Alberto Matano è gay?”, giornalista incalza Fabio Canino cercando outing in Casa Rai, le assurde domande proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Il Messaggero che chiede a Fabio Canino se Alberto Matano è gay ?? - blogtivvu : “Alberto Matano è gay?”, giornalista incalza Fabio Canino cercando outing in Casa Rai (e parla di lobby citando pur… - blogtivvu : “Alberto Matano è gay?”, giornalista incalza Fabio Canino cercando outing in Casa Rai, le assurde domande - peppe844 : RT @trash_italiano: Il Messaggero che chiede a Fabio Canino se Alberto Matano è gay ?? - j9ngh67nn : RT @trash_italiano: Il Messaggero che chiede a Fabio Canino se Alberto Matano è gay ?? -

