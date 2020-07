Agropoli, taglio del nastro per i sentieri Oasi naturalistica Trentova – Tresino (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – taglio del nastro questa mattina per i sentieri dell’Oasi naturalistica Trentova-Tresino, ad Agropoli. Si tratta di una rete sentieristica di circa 10 km complessivi, sviluppati tra verde e mare, che davvero catturano la mente e il cuore. Percorsi attrezzati in mezzo alla natura e panorami mozzafiato che tolgono il fiato e fanno vivere al turista sensazioni davvero uniche. “Abbiamo inaugurato – ha affermato il sindaco Adamo Coppola – la bellissima Oasi naturalistica Trentova-Tresino, da vivere con grandi emozioni. Dieci chilometri di sentieri, ripristinati grazie alla collaborazione con associazioni del territorio, tra i quali il nuovo sentiero “Belvedere”. Circa 600 metri di percorso che, nel punto più alto, offre una splendida vista sulla baia di Trentova, una cartolina tra le più belle ... Leggi su anteprima24

BrunoMarinelli8 : #Agropoli, taglio del nastro per i sentieri di Trentova – Tresino - InfoCilentoWeb : #Agropoli, taglio del nastro per i sentieri di #Trentova - Tresino #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli taglio Agropoli: taglio del nastro per i sentieri di Trentova-Tresino Giornale del Cilento Agropoli: taglio del nastro per i sentieri di Trentova-Tresino

Taglio del nastro questa mattina per i sentieri dell’Oasi naturalistica Trentova-Tresino, ad Agropoli. Si tratta di una rete sentieristica di circa 10 km complessivi, sviluppati tra verde e mare, che ...

Inaugurata l’Oasi naturalistica Trentova-Tresino

Taglio del nastro questa mattina per i sentieri dell’Oasi naturalistica Trentova-Tresino, ad Agropoli. Si tratta di una rete sentieristica di circa 10 km complessivi, sviluppati tra verde e mare, che ...

Taglio del nastro questa mattina per i sentieri dell’Oasi naturalistica Trentova-Tresino, ad Agropoli. Si tratta di una rete sentieristica di circa 10 km complessivi, sviluppati tra verde e mare, che ...Taglio del nastro questa mattina per i sentieri dell’Oasi naturalistica Trentova-Tresino, ad Agropoli. Si tratta di una rete sentieristica di circa 10 km complessivi, sviluppati tra verde e mare, che ...