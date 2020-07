Agenzia Entrate, contributi a fondo perduto: erogati oltre 2,9 miliardi di euro (Di sabato 4 luglio 2020) Dal 15 giugno, giorno dell’apertura del canale dedicato dell’Agenzia delle Entrate, sono piu’ di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo di 2,9 miliardi di euro. E’ quanto si legge in una nota. Le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Ad oggi sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale. Quasi 343 mila le domande presentate dal “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”, oltre 164 mila quelle relative ai “servizi di alloggio e di ristorazione”, 162 mila le istanze provenienti dal comparto “lavori di costruzione”; superano quota 143 mila quelle delle “attivita’ manifatturiere”, 42 mila le istanze delle “agenzie di ... Leggi su ildenaro

MEF_GOV : Sono 1.208.085 le istanze pervenute a @Agenzia_Entrate per il contributo a fondo perduto. In meno di 20 giorni più… - Agenzia_Entrate : #BonusVacanze Ok ai servizi balneari se inclusi nel pacchetto #Sconto anche per chi prenota con agenzie di viaggio… - matteorenzi : Tridico è totalmente inadeguato: basti pensare a 600 euro autonomi o cassa integrazione. Ma ci sono esperienze dive… - STEFANIAPENNAT1 : @gualtierieurope @MEF_GOV @Agenzia_Entrate Gentilissimo ministro pongo a Lei il quesito in quanto nessuno da rispos… - TizioaUn : @gualtierieurope @pdnetwork @MEF_GOV @Agenzia_Entrate stralciato l emendamento sulla cannabis light. VERGOGNA. PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia Entrate Agenzia Entrate: contributo a fondo perduto, erogati 2,9 mld - Ultima Ora Agenzia ANSA Fatture regolari, assolto a Mantova il patron di Pata patatine

Remo Gobbi scagionato da tutte le accuse: aveva regolarmente pagato una ditta che aveva eseguito dei lavori di manutenzione al tetto di un suo capannone CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Assolto perché il f ...

Affitti, il credito d'imposta può essere ceduto al locatore: "beneficio immediato"

Da oggi, infatti, è possibile reperire la nuova versione del modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Rinegoziazione del canone di locazione: disponibile la nuova versione del modello RLI. Con… ...

Remo Gobbi scagionato da tutte le accuse: aveva regolarmente pagato una ditta che aveva eseguito dei lavori di manutenzione al tetto di un suo capannone CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Assolto perché il f ...Da oggi, infatti, è possibile reperire la nuova versione del modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Rinegoziazione del canone di locazione: disponibile la nuova versione del modello RLI. Con… ...