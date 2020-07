Accusati di diffondere il Covid-19, sottoposti a turni infiniti, la vita dei corrieri dopo l’emergenza: «Abbiamo messo a rischio la salute per voi» (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaA Bologna, nel centro di smistamento Bartolini, sono 107 i lavoratori trovati positivi al Coronavirus. Il “focolaio dei corrieri”. E l’odio sociale, lo scorso 29 giugno, si è manifestato con un gesto profondamente discriminatorio ai danni di un dipendente dell’azienda. Di prima mattina, sul parabrezza del suo furgone, l’uomo ha trovato un cartello con scritto «untore». Ma i corrieri, insieme ai rider, ai medici, agli infermieri, agli autisti dei mezzi pubblici, non erano chiamati “eroi” quando tutti gli altri erano chiusi in casa per il lockdown? Mentre le città sembravano congelate, i camion le attraversavano per consegnare beni di prima necessità e frivolezze acquistate per noia da qualche shop online. Alla loro guida, ad aprire il furgone sul retro, a prendere ... Leggi su open.online

