Abusi anche su neonati, scoperta rete di pedopornografia: arresti in 15 regioni d'Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia . La polizia postale ha individuato una rete di pedofili Italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico.... Leggi su feedpress.me

VittorioSgarbi : @GuidoCrosetto Anche tu ormai sei così impastato con il “sistema” che la verità ti sembra follia. La “follia” sta n… - infoitinterno : Abusi anche su neonati, scoperta rete di pedopornografia: arresti in 15 regioni d'Italia - GiuseppeSottil6 : In atto la più grande operazione di Polizia degli ultimi anni contro la #pedofilia! Arresti in 15 regioni per produ… - GazzettaDelSud : #Abusi anche su #neonati, scoperta rete di #pedopornografia: arresti in 15 regioni d'Italia - mik_ele87 : RT @Open_gol: Si scambiavano in rete immagini di abusi su minori, ritraenti in alcuni casi vere e proprie pratiche di sadismo, anche su neo… -