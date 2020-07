62 anni, in rianimazione per Covid, ha erezione per 4 ore: primo caso al mondo (Di sabato 4 luglio 2020) Il coronavirus potrebbe causare anche il priapismo. Un uomo francese di 62 anni ha avuto un’erezione prolungata, proprio mentre si trovava in ospedale con una grave forma di Covid. E’ successo ad un paziente francese di 62 anni, ricoverato in rianimazione a causa del coronavirus. L’uomo ha avuto un’erezione di 4 ore consecutive, e i medici si sono chiesti quale fosse il motivo, in una situazione così grave. Gli studi clinici condotti in questi mesi di pandemia dai ricercatori di tutto il mondo hanno evidenziato come il coronavirus provochi nei malati anche una diffusa alterazione della coagulazione del sangue, che in molti casi porta al decesso. Ed è proprio un coagulo innescato probabilmente dal Covid-19 che ha causato a un uomo di 62 anni ricoverato in terapia intensiva un’erezione di oltre quattro ore. ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : anni rianimazione Ciclismo: Nicolas Chiola coinvolto in un grave incidente stradale, è in rianimazione Sport Fanpage Ustionato durante un esperimento scienze, Riccardo muore a dieci anni

È morto oggi in ospedale Riccardo Cesarino, il bimbo di 10 anni che il 29 maggio scorso era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze nella sua abitazione di Collegno, nel torinese.

Musicisti, ricercatori e medici anti-Covid: la carriera degli ex “100” della Maturità

C'è chi ambisce a fare parte di un'orchestra sinfonica, chi è all'ultimo anno di università, chi ha cominciato a lavorare in rianimazione in piena emergenza Covid e chi trascorre mesi di specializzazi ...

È morto oggi in ospedale Riccardo Cesarino, il bimbo di 10 anni che il 29 maggio scorso era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze nella sua abitazione di Collegno, nel torinese.