4 luglio, oggi si celebra la festa dell’Indipendenza negli Usa (Di sabato 4 luglio 2020) Nella giornata di oggi, 4 luglio 2020, gli Stati Uniti festeggiando l’Independence Day, la festa dell’Indipendenza dall’Inghilterra. Nota in tutto il mondo, questa ricorrenza richiama la storica dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Fu in quella data, infatti, che le prime tredici colonie nella East Coast operarono la scissione dalla Corona inglese. festa dell’indipendenza, eventi e celebrazioni negli Usa Gli americani amano particolarmente questa festa che di solito è molto partecipata. Come tutto il mondo ha potuto apprendere grazie ai prodotti dell’industria televisiva e cinematografica americana, di solito in questo giorno le famiglie si riuniscono per festeggiare all’aperto con pic nic, grigliate e barbecue. I colori della festa sono il bianco, il rosso e il blu, presi direttamente dalla bandiera americana. Alle ... Leggi su italiasera

