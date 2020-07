4 luglio 1954, il “Miracolo di Berna”. Germania campione del Mondo, battuta l’Ungheria (Di sabato 4 luglio 2020) Il 4 luglio 1954, giorno della finale del Mondiale, avviene il “Miracolo di Berna”. L’Ungheria è avanti 2 a 0 dopo 8′ ma poi la Germania Ovest rimonta e vince la Coppa Rimet. Dopo il Maracanazo di Rio de Janiero, il Mondiale torna in Europa e la Uefa assegna l’edizione del 1954 alla Svizzera. Il torneo inizia il 16 giugno e verrà ricordato come il primo trasmesso dalla televisione, nonché quello con la più alta media gol di sempre. Verso la finale L’Ungheria, ai nastri di partenza, è unanimemente la favorita per la conquista della Coppa Rimet. Gli uomini di Sebes, in effetti, vincono il girone, segnando 17 gol in due gare! Avanti anche Uruguay e Brasile tra le altre. Nei quarti, la gara più attesa è Brasile-Ungheria: i magiari vincono 4 a 2 ma la sfida verrà ricordata come la ... Leggi su newsmondo

GROSSETO – Sabato 4 luglio, sant'Elisabetta del Portogallo regina ... 1950 – Prima trasmissione di Radio Free Europe. 1954 – A Berna la Germania Ovest sconfigge l'Ungheria per 3-2 e vince la sua prima ...

