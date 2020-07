150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Sono saliti ad almeno 150 i vaccini in fase di sperimentazione nel mondo contro il Sars-Cov 2, tra cui anche quelli sviluppati da India, Nigeria e Indonesia. Ad annunciare i dati è stata l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) che ha rilevato che almeno 17 tra questi sono in fase di sperimentazione sull'uomo. La scorsa settimana, secondo l'OMS, erano solo 124 i prodotti in fase di sviluppo e appena una decina tra loro erano in fase di sperimentazione sull'uomo. Tra le novità che sono emerse in questa ultima settimana c'è sicuramente quella rappresentata dal vaccino prodotto dall'Imperial College di Londra. "Sono cautamente ottimista - ha spiegato in un'intervista al Guardian Robin Shattock, il ricercatore che ha guidato il team del prestigioso ente di ricerca britannico - sul fatto che funzionerà come qualsiasi altra cosa sia in fase di ... Leggi su agi

vendutoschifoso : RT @Agenzia_Italia: 150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus - amingardi : RT @Agenzia_Italia: 150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus - Agenzia_Italia : 150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus - ariannasteiner5 : Il demoniaco #BillGates spaccia le sue profezie da novello Gesù Cristo solo nel Paese dei gonzi, dove gli sarà faci… - Rosskitty77 : RT @rainiero43: @spacenicom @Stefbazzi Gratis cosa? Conte ha già dato 150 milioni di euro, dei nostri soldi, non suoi, a Bill Gates per il… -

Ultime Notizie dalla rete : 150 vaccini 150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus AGI - Agenzia Giornalistica Italia In corsa 150 vaccini per sconfiggere il Coronavirus

AGI - Sono saliti ad almeno 150 i vaccini in fase di sperimentazione nel mondo contro il Sars-Cov 2, tra cui anche quelli sviluppati da India, Nigeria e Indonesia. Ad annunciare i dati è stata l'Organ ...

Coronavirus nel mondo: 218 mila contagi in un giorno, è record. Negli Usa, più di 52 mila casi in 24 ore

La pandemia ha ucciso almeno 512.383 persone in tutto il mondo, secondo un rapporto compilato da AFP. Negli Stati Uniti sono stati registrati 128.028 decessi per quasi 2,7 milioni di casi. Seguono Bra ...

AGI - Sono saliti ad almeno 150 i vaccini in fase di sperimentazione nel mondo contro il Sars-Cov 2, tra cui anche quelli sviluppati da India, Nigeria e Indonesia. Ad annunciare i dati è stata l'Organ ...La pandemia ha ucciso almeno 512.383 persone in tutto il mondo, secondo un rapporto compilato da AFP. Negli Stati Uniti sono stati registrati 128.028 decessi per quasi 2,7 milioni di casi. Seguono Bra ...