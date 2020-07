ZzzQuil Tennis Tour Perugia 2020: Sonego e Galovic conquistano l’accesso in finale (Di sabato 4 luglio 2020) Le semifinali dell’evento ZzzQuil Tennis Tour Perugia 2020 hanno regalato grandi emozioni agli spettatori italiani ed internazionali, mediante due match appassionanti e mai banali. Lorenzo Sonego ha superato in due duri set l’iberico Carlos Taberner, attraverso un concreto 6-4, 6-4 che ha confermato una volta di più la sua determinazione negli incontri decisivi. Ottima prestazione, ma risultato negativo per Matteo Gigante, vero outsider e sorpresa del torneo, sconfitto 6-1, 1-6, 6-2 dall’esperto croato Viktor Galovic, dopo 1 ora e 51 minuti di pura battaglia sportiva. La finale del torneo sarà dunque contesa fra Sonego e Galovic, con l’italiano che ha una grande opportunità di conquistare il secondo torneo in un lasso di tempo brevissimo, dopo il primo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Todi 2020. Leggi su sportface

Matteo Gigante continua a stupire. Il romano classe 2002, dopo aver eliminato nei primi due turni Flavio Cobolli e Thomas Fabbiano, ha superato Riccardo Bonadio nei quarti di finale con un doppio 6-4, ...

La tennista bolognese Stefania Rubini, portacolori della Canottieri Casale di A1 femminile, che proprio domenica comincia l'avventura nella massima serie in quel di Lucca, stacca un pass per la finale ...

