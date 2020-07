Veleni e colpi bassi. Il Governo litiga, ma solo sui giornali. Da Repubblica al quotidiano del Cav. Fioccano le smentite e le figuracce (Di sabato 4 luglio 2020) Chi si occupa di comunicazione si è facilmente accorto che in questi giorni è in corso un attacco concentrico e mirato dei media per minare fiducia e credibilità della maggioranza e per fare – in ultima analisi – perdere le staffe allo stesso presidente del Consiglio, per altro noto per la sua imperturbabilità democristiana ai limiti della saponosa indifferenza. Cominciamo con le notizie smentite come quella di ieri scodellata da Augusto Minzolini (nella foto) su Il Giornale. Il buon Augusto riporta una presunta dichiarazione di Alessandro Amitrano M5S vicino a Luigi Di Maio sul fatto che “Conte non è più insostituibile”, smentita prontamente dallo staff del ministro degli Esteri. Del resto l’“Annale del lessico contemporaneo italiano” riportava già nel lontano 1996: “minzolinismo” ... Leggi su lanotiziagiornale

