Terremoto nel calcio: campionato sospeso, 5 squadre coinvolte per partite truccate e 58 squalificati (Di venerdì 3 luglio 2020) Un clamoroso scandalo rischia di sconvolgere il mondo del calcio. Nel dettaglio la Federcalcio armena ha deciso di prendere una decisione con pochi precedenti, storica. Il motivo? Una serie di partite truccate. Secondo quanto riporta TMW 5 squadre rischiano pesanti sanzioni: si tratta di Aragats, Torpedo, Masis, Lokomotiv e Yerevan. coinvolte 58 persone ra cui i presidenti e giocatori, ben 45 sono stati radiati. Le decisioni sulla vittoria finale e sul format per la prossima stagione verranno prese durante una prossima seduta del Comitato Etico della Federazione, in attesa di possibili ricorsi a stretto giro di posta. Lutto nel calcio, morto ex Fiorentina e Genoa: “grande campione sul campo” L'articolo Terremoto nel calcio: campionato sospeso, 5 squadre coinvolte per partite truccate e 58 squalificati calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel Terremoto nel reggino, doppia scossa di magnitudo 3.2 CityNow TERREMOTO PORTO RICO, scossa di magnitudo 5.5 a Guánica, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5, si è verificata alle ore 22:49 con epicentro nei pressi di Guánica, Porto Rico. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Potete monitorare tutte le scoss ...

Le favole di Wimbledon: quando le wild card scrivono la storia

Non c’è nulla di più doloroso per un appassionato di tennis che passare un’estate senza il torneo di Wimbledon. Dal 29 giugno al 12 luglio i viali dell’All England Club si sarebbero popolati di tifosi ...

