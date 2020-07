Soldi da Parnasi alla Lega e al Pd. I tesorieri rischiano il processo. Chiuse le indagini a Roma su Bonifazi e Centemero. L’accusa per entrambi è di finanziamento illecito (Di sabato 4 luglio 2020) Evidentemente foraggiare la politica per evitare intoppi burocratici era diventata una missione per l’imprenditore Luca Parnasi (nella foto). Un’ossessione per la quale la Procura di Roma, nell’ambito del filone sui finanziamenti illeciti alla politica scaturito dalla maxi inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ha chiesto il rinvio a giudizio per Giulio Centemero, attuale tesoriere della Lega, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd e ora iscritto a Italia Viva. Stessa sorte anche per lo spregiudicato imprenditore romano che rischia ora rischia un nuovo procedimento penale. Si tratta del filone di indagine che ha al centro degli accertamenti degli investigatori i 250 mila euro finiti nelle casse della fondazione Più Voci, associazione presieduta dal deputato del Carroccio, e i 150 mila euro finiti alla fondazione Eyu, ritenuta vicina al Pd e all’epoca ... Leggi su lanotiziagiornale

