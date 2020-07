Sesso in un albergo destinato alla quarantena: torna il lockdown in Australia (Di venerdì 3 luglio 2020) Sotto accusa gli addetti alla sicurezza di un hotel che ospita per due settimane chi rientra dall'estero Erano convinti di aver sconfitto il coronavirus dopo aver gestito l’ondata primaverile e tenuto bassi i casi di contagi. Invece gli Australiani sono tornati a fare i conti con l'emergenza sanitaria per la crescita di casi positivi che ha colpito il Paese, in particolare lo stato di … Leggi su it.mashable

Sesso albergo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sesso albergo