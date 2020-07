Sentenza sui vitalizi secretata. Rivolta dei 5S contro la Casellati. La presidente sulla linea Paniz per silenziare il Senato. Ma i grillini non ci stanno: quel verdetto va impugnato (Di sabato 4 luglio 2020) Tagli ai vitalizi cancellati e vietato pure parlarne. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non vuole sentire ragioni: mantiene segreta la Sentenza con cui la Commissione contenziosa ha ripristinato gli assegni d’oro agli onorevoli e non vuole minimamente dibattere del caso nel Consiglio di presidenza. Una posizione che non accetta il Movimento 5 Stelle, deciso a non arrendersi nella lotta agli intollerabili privilegi. La Casellati ritiene, come sostiene l’azzurro Maurizio Paniz, avvocato di larga parte dei 771 ricorrenti contro i tagli ai vitalizi, che della Sentenza della Commissione contenziosa non si debba discutere. Un provvedimento che potrà essere esaminato in appello. Parlarne, per la presidente, anche lei esponente di Forza Italia, rappresenterebbe una “indebita pressione politica”, passibile anche di denunce sul fronte ... Leggi su lanotiziagiornale

