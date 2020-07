Roma, bimbo positivo al centro estivo, mancate verifiche. Le mamme: «Ci siamo autoisolate» (Di sabato 4 luglio 2020) Che sia un bar, un ristorante o ancora un centro estivo, dopo il caso scoppiato al Casilino (periferia Est di Roma) dove un bambino di 5 anni ha varcato l?ingresso di una struttura ricreativa... Leggi su ilmessaggero

bisagnino : 'Aiuto, hanno ucciso un bimbo': la rapina choc nel campo rom - FabioMegnamix : RT @tempoweb: Chi torna dal Bangladesh deve fare la quarantena. Positivo un bimbo di 10 mesi #coronavirus #Lazio #Roma #bollettino #3luglio… - ilfaroonline : #Covid_19, a Roma positivo un bimbo di 10 mesi rientrato dal Pakistan - Adsads126 : RT @tempoweb: Chi torna dal Bangladesh deve fare la quarantena. Positivo un bimbo di 10 mesi #coronavirus #Lazio #Roma #bollettino #3luglio… - Italia_Notizie : 'Aiuto, hanno ucciso un bimbo': la rapina choc nel campo rom -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bimbo

Basta una cena di classe e il coronavirus si ripresenta all'estrema periferia Est di Roma. L'ultimo focolaio capitolino è esploso il 26 giugno al Casilino, tra borgata Finocchio e l'area di Graniti, q ...Mille tamponi ed esami a tappeto su clienti e dipendenti del centro estivo New Professional Dance e il ristorante Club Le Palme in via Casilina, frequentati da due bambini della Borgata Finocchio, ris ...