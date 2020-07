Rivaldo consiglia Gabriel Jesus: “Niente Inter, meglio rimanere al City!” (Di venerdì 3 luglio 2020) Il calciomercato è ormai pienamente iniziato con tante trattative già ben avviate, se non addirittura concluse. Anche l'Inter è molto attiva, con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa stellare in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi fissati dai nerazzurri è Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City. Tuttavia c'è chi sembra tifare per il mancato approdo a Milano del bomber dei Citizens.PERMANENZA Rivaldo pare appartenere a questo schieramento. L'ex Barcellona e Milan ha spiegato il suo punto di vista a Betfair: "Ora ha sicuramente una grande chance di giocare visti i problemi di Aguero. Io spero sia sempre più decisivo. Ho sentito dei rumors su una possibile offerta dell'Inter per lui in caso di cessione di Lautaro Martinez, ma io gli consigliere di rimanere al City. Si è adattato perfettamente ... Leggi su itasportpress

