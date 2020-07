RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Crotone a +3, Frosinone ok! Live score (Di sabato 4 luglio 2020) RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: Diretta gol Live score delle 10 partite che venerdì 3 luglio si giocano per la 32^ giornata del campionato cadetto. Il Benevento è già promosso in SERIE A. Leggi su ilsussidiario

SerieA : Si è appena conclusa la 29ª giornata: tutti i risultati. ?? Scopri l’App ufficiale di Lega Serie A per sapere tutto… - SerieA : Finisce qui la 2??8??ª giornata di #SerieATIM. ?? I risultati finali. ? Non perderti nessuna news. Segui l’App uffic… - SkySport : ULTIM'ORA Il #Benevento conquista la promozione in #SerieA Decisivo il successo per 1-0 sulla Juve Stabia #SkySport… - Galbomer : RT @SkySport: Serie B, 32^ giornata: Crotone, tris da serie A. Ok Pordenone e Frosinone - domingonarvaez1 : RT @Gazzetta_it: #Simy-show, travolto #Inzaghi: 3-0, #Crotone 2° di forza. #Cittadella stop, riparte il #Frosinone, blitz #Pordenone. Tutta… -