Resta a Casa e Vinci: il quiz di Rai 2 si rinnova. Arrivano il Porcellino e le ‘esperte’ Carmen Di Pietro e Elsa Fornero (Di venerdì 3 luglio 2020) Costantino Della Gherardesca - Resta a Casa e Vinci Apri e Vinci si rinnova e per garantire la sicurezza ai tempi della pandemia diventa Resta a Casa e Vinci. Sempre su Rai 2, dal lunedì al venerdì alle 14.00, Costantino Della Gherardesca torna con il quiz che coinvolge le famiglie italiane. Questa volta, però, non andrà a bussare alle loro porte ma lo farà da uno studio, in collegamento con i concorrenti comodamente seduti sul proprio divano di Casa. In ogni puntata (il programma andrà in onda dal 6 luglio al 21 agosto), Costantino condurrà la sfida tra due famiglie, attraverso un classico quiz e prove di abilità. Ad arricchire Resta a Casa e Vinci saranno le domande della Ruota degli Esperti, personaggi famosi particolarmente preparati (non tutti!) in una determinata materia: Marco Carta per il Festival di Sanremo, Gabriele ... Leggi su davidemaggio

"Resta a casa e vinci": l'ex ministro Elsa Fornero nel cast del quiz di Costantino Della Gherardesca

Centrodestra thrilling, Gamurrini: "Sindaco bipolare". Resta in giunta, salvo in extremis

Arezzo, 4 luglio 2020 - Un’altra giornata campale per il centrodestra aretino culminata in una serie di riflessioni aventi per oggetto la seguente domanda: può ancora restare in giunta il vicesindaco ...

Effetto Coronavirus sulla Marca: tanti gli anziani assistiti a casa

Mille posti letto sono vuoti nelle case di riposo, a rischio la sostenibilità finanziaria delle strutture. Benazzi: «Sono convinto che piano piano torneremo a ripopolare le strutture» TREVISO. Mille l ...

