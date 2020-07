Reazione a catena 2020 I Sali e Scendi vincono 36.750 euro (Di venerdì 3 luglio 2020) Finalmente I Sali e Scendi, attuali campioni di Reazione a catena, hanno vinto nel gioco finale dell’Ultima parola. E, quest’anno, per la prima volta hanno accumulato la somma di 36.750 euro. E’ accaduto nella puntata del 2 luglio del game sulla lingua italiana condotto per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni. Reazione a catena 2020 il percorso de I Sali e Scendi I campioni in carica nel quarto appuntamento del game di quest’anno, si sono scontrati con I Terzo Tempo. Il gruppo di tre ragazzi giocavano in casa, essendo proprio di Napoli. “Abitate a 500 metri da qui e siete arrivati in ritardo” ha scherzato Marco Liorni. I ragazzi hanno spiegato di essere appassionati di rugby sport nel quale c’è il Terzo Tempo, che si gioca quando finisce la partita.Sono tre giocatori dell’Amadori Napoli, squadra che milita in Serie A. ... Leggi su maridacaterini

