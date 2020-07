Quanto ha fatto Temptation Island? Gli ascolti della prima puntata e il confronto con le passate edizioni (Di venerdì 3 luglio 2020) Ottimi ascolti per la prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Un reality che ha appassionato (e continua a farlo) milioni di italiani. A questo si aggiunge il fatto di non avere una vera e propria concorrenza, vista la collocazione estiva, e di essere la prima vera e propria novità dopo l’emergenza sanitaria. Insomma, Maria De Filippi ha fatto bingo anche quest’anno. La prima puntata di Temptation Island ha raccolto di fronte alla tv circa 3.698.000 di spettatori e ha raggiunto uno share del 21,60%. Qui il confronto con gli anni precedenti 2014 – 2.992.000 15,55% 2015 – 3.470.000 16,32% 2016 – 2.786.000 14,53% 2017 – 3.413.000 18,08% 2018 – 3.750.000 21,24% 2019 – 3.546.000 22,24% 2020 – 3.698.000 21,60%fonte: bubinoblog A voi è piaciuta ... Leggi su trendit

Ultime Notizie dalla rete : Quanto fatto Gautieri: "Con la mia Triestina spero di ripetere quanto fatto dal Cosenza nel 2018" Tifo Cosenza Le fantastiche promesse svanite in un istante

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...

F1 2020: diventare campioni una novità alla volta – Recensione

La Formula 1 che immaginavamo a febbraio per il 2020 è paradossalmente più simile all’esperienza offerta dal gioco su licenza F1 2020, piuttosto che a quella iniziata con il weekend appena trascorso i ...

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...La Formula 1 che immaginavamo a febbraio per il 2020 è paradossalmente più simile all’esperienza offerta dal gioco su licenza F1 2020, piuttosto che a quella iniziata con il weekend appena trascorso i ...