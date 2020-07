Programmi TV di stasera, sabato 4 luglio 2020. Ultima replica per 20 Anni che siamo Italiani (Di sabato 4 luglio 2020) Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada Rai1, ore 21.25: 20 Anni che siamo italiani - Ultima puntata - replica Rai1 ripropone lo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada nel quale si festeggia l’exploit nazionale di D’Alessio a Sanremo e l’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare. Gigi, Vanessa e i loro ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 Anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. In questa terza ed Ultima puntata ci saranno con loro Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo. Rai2, ore 21.45: Lo Specchio della Vendetta Film Tv del 2018, di R. Malendant, con Kelly ... Leggi su davidemaggio

