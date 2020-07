Più che il carattere, furono le idee: così la Vienna del ’900 formò il giovane Hitler (Di venerdì 3 luglio 2020) Si comincia con una fotografia di classe. Inizio ’900, tanti bambini (tutti maschi) riuniti insieme a braccia conserte. In mezzo, in alto, ce n’è uno con uno sguardo freddo e altero. È diverso, o forse lo sembra soltanto perché è Adolf Hitler. È l’inizio della mostra “Der junge Hitler”, dedicata agli anni giovanili del futuro dittatore nazista, fino al 1914. La si può visitare sconfinando (si trova a St. Polten, in Austria, nel museo storico della città), e si vedranno carte, fotografie, documenti. Raccontano la crescita di un ragazzo un po’ solitario, emarginato dai compagni ma poco interessato a farsi integrare dagli amici e dai compagni di classe. Un nerd, insomma. E ce ne erano tanti come lui, ce ne sono ancora oggi e ce ne saranno. Ma cosa lo ha trasformato in uno dei più feroci dittatori ... Leggi su linkiesta

