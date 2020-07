Perché ha detto addio alla tv. Cinzia Leone si confessa (Di venerdì 3 luglio 2020) Cinzia Leone si confessa. E svela il motivo per cui ha detto addio alla tv. L'attrice lo fa in un'intervista rilasciata a ilsetaccio.ue nella quale confessa che, dopo la malattia, ha vissuto un periodo molto difficile nel quale si è sentita privata della sua identità. E' stata costretta ad abbandonare il piccolo schermo. La tv esalta l'immagine e lei, con un braccio mezzo morto e zoppicando, non poteva essere più se stessa. E allora ha aperto un nuovo capitolo artistico che prosegue con successo ancora oggi. Leggi su iltempo

