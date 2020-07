"Parlerà con Augias del Me Too? Auguri": la risposta di Valeria Parrella a Giorgio Zanchini è virale (Di venerdì 3 luglio 2020) Lo scambio di battute tra la scrittrice e il giornalista Zanchini, conduttore del Premio Strefa, ha scatenato il dibattito sui social Uno scambio di battute diventato virale. E' quello tra Valeria Parrella, unica finalista donna del Premio Strega 2020, e Giorgio Zanchini, giornalista presentatore dell'evento: durante la diretta su Rai 3 il conduttore ha annunciato il dialogo con il giornalista Corrado Augias sul fenomeno me Too, scatenando la … Leggi su it.mashable

Capezzone : Su @atlanticomag @Marco_Faraci spiega che Parler (a maggior ragione se Trump....) può sfidare gli altri social sul… - austro_rg : #Parler abra sua conta www.plenonews - lusmar_ass : @TatianeFeitos PARLER - happinessimobiliaria - IsoldaBolsonaro : @DaLimirio @Dinda92099109 Te achei no Parler. Tututututututy - amicidilazzaro : ??basta Twitter usate ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Parlerà con Trump su Parler: via da Facebook e Twitter? Punto Informatico Twitter vs Trump, nuovo atto: immagini e copyright

Via l'immagine pubblicata sul profilo ufficiale del Presidente USA: appartiene al New York Times e costituisce una infrazione del copyright. Via l'immagine pubblicata sul profilo ufficiale del Preside ...

Trump su Parler: via da Facebook e Twitter?

Lo staff del Presidente valuta la possibilità di abbandonare i due social network per spostare la campagna elettorale su un'altra piattaforma, Parler. Gli interventi di Facebook e Twitter sui post di ...

Via l'immagine pubblicata sul profilo ufficiale del Presidente USA: appartiene al New York Times e costituisce una infrazione del copyright. Via l'immagine pubblicata sul profilo ufficiale del Preside ...Lo staff del Presidente valuta la possibilità di abbandonare i due social network per spostare la campagna elettorale su un'altra piattaforma, Parler. Gli interventi di Facebook e Twitter sui post di ...