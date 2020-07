Musica, Muti porta a Paestum il concerto dell’amicizia (Di sabato 4 luglio 2020) Da Ravenna con l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti, arriva anche a Paestum il concerto dell’Amicizia, che quest’anno è dedicato alla Siria e a Khaled al-Asaad il direttore del sito archeologico di Palmyra trucidato dall’Isis nella razzia del 2015. Dopo la performance del 3 luglio alla Rocca Brancaleone il concerto verrà replicato sabato 5 luglio nel sito archeologico campano all’ombra del Tempio di Nettuno. Lo annuncia la Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, precisando che la realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla Regione Campania, alla Camera di Commercio di Salerno, al Comune di Capaccio Paestum, al Parco Archeologico di Paestum e Velia. Da molti anni presente alla Borsa del turismo archeologico con i rappresentanti governativi di cultura e turismo, la Siria è del resto fortemente legata ... Leggi su ildenaro

