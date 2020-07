Milan, ascolta Cafù: “club di grande tradizione, spero di rivedere i rossoneri al top” (Di venerdì 3 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Caracol Radio, Marcos Cafù è tornato a parlare del suo passato al Milan, augurando ai rossoneri di tornare presto al vertice del calcio italiano e mondiale: “sono molto felice e onorato di aver vinto almeno una volta quasi tutte le competizioni a cui ho partecipato, sia con il San Paolo, che con la Roma che con il Milan. spero che il Milan possa recuperare la sua forza, perché è stato sempre un club di tradizione e prestigio, che ha sempre giocato la Champions League. Come tifoso rossonero mi piacerebbe vedere il club in una situazione migliore di quella attuale“.L'articolo Milan, ascolta Cafù: “club di grande tradizione, spero di rivedere i rossoneri al top” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Milan ascolta Milan, ascolta Cafù: “club di grande tradizione, spero di rivedere i rossoneri al top” SportFair Pistocchi replica a Capello: “Il suo Milan arrivato decimo che radio ascoltava?”

Replica al veleno di Maurizio Pistocchi in risposta alle dichiarazioni di Fabio Capello. L’ex tecnico di Roma e Milan ha affermato come le emittenti radiofoniche romane abbiano una cattiva influenza s ...

Matrimoni fittizi per ottenere il permesso di soggiorno: 5 arresti e 78 indagati a Milano, inchiesta nata dalla denuncia di una ragazza

"Ascoltate bene, non copiate da quello a fianco perché in ogni foglio c'è un errore. Ok? Voi non parlate niente niente di italiano?". La risposta è nel silenzio della classe, una trentina di cinesi ri ...

