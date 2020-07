Meteo CAMPOBASSO: TEMPORALI anche forti sabato, poi torna il sole (Di sabato 4 luglio 2020) Il Meteo su CAMPOBASSO sarà fortemente instabile sabato, con acquazzoni anche di forte intensità e possibile grandine. Il sole tornerà domenica e prevarrà anche i primi giorni della settimana, pur con qualche insidia temporalesca nelle ore più calde. sabato 4: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 17°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 4 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 5: quasi sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 15 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da ... Leggi su meteogiornale

Il meteo su Campobasso sarà fortemente instabile sabato, con acquazzoni anche di forte intensità e possibile grandine. Il sole tornerà domenica e prevarrà anche i primi giorni della settimana, pur con ...

Il meteo su Campobasso sarà fortemente instabile sabato, con acquazzoni anche di forte intensità e possibile grandine. Il sole tornerà domenica e prevarrà anche i primi giorni della settimana, pur con ...