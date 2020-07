Massimo Ranieri su Rai 3 con «una trasmissione musicale più confidenziale» (Di venerdì 3 luglio 2020) Massimo Ranieri Prende pian piano forma il progetto a cui Massimo Ranieri sta lavorando per Rai3. Nella prossima stagione il cantante sarà infatti alla guida di una prima serata, forse nella collocazione del giovedì. A rivelare qualcosa di più su questa nuova avventura e sul tipo di prodotto che si sta delineando, è proprio il diretto interessato in un’intervista rilasciata all’Ansa. “Con Gualtiero Peirce stiamo immaginando un progetto con l’obiettivo di portare il mio pubblico da Rai1 a Rai3. Non sarà un varietà con i lustrini – conclude – ma una trasmissione musicale più confidenziale, adatta a questo momento storico” ha dichiarato lo showman napoletano. Dalle sue parole, è evidente la volontà di imboccare una strada differente rispetto a quella che ha caratterizzato ... Leggi su davidemaggio

