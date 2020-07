Manganaro (FIOM Genova): "Contro la crisi CIG al 90% e salario minimo" (Di venerdì 3 luglio 2020) Una proposta che cerca di parlare al mondo del lavoro nella sua complessità: dal rider al metalmeccanico. Intervista a Bruno Manganaro, segretario generale FIOM Genova Come difendere occupazione e salari da una crisi postpandemia che si annuncia devastante? Negli Stati Generali il presidente del consiglio Conte ha parlato di riforma degli ammortizzatori sociali e la FIOM genovese, nei giorni scorsi protagonista dello sContro con ArcelorMittal, gli ha risposto con un'idea concreta che (...) - Economia / Lavoratori, Sindacati, FIOM, salario minimo Leggi su feedproxy.google

Come difendere occupazione e salari da una crisi postpandemia che si annuncia devastante? Negli Stati Generali il presidente del consiglio Conte ha parlato di riforma degli ammortizzatori sociali e la ...Genova - "Una cassa integrazione uniforme per tutte le categorie che copra il 90% del salario reale". E' la proposta-rivendicazione lanciata dalla Fiom Cgil di Genova per la riforma degli ammortizzato ...