Maltempo | spettacolare tromba d’aria a Genova nel “Venerdì Nero” del Nord Italia FOTO e

In questo "Venerdì Nero" per il Maltempo al Nord Italia, con nubifragi, violente grandinate e forte vento, non è mancata neanche una tromba d'aria a Genova. Il tornado si è formato nel tardo pomeriggio davanti a Boccadasse, quartiere della città. Anche se di lieve entità, la tromba d'aria ha comunque creato uno spettacolo nel cielo (vedi FOTO della gallery in alto e video in fondo all'articolo).

