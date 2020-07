Loredana Bertè: età, altezza, peso, ex marito miliardario, fidanzati Vip, sorelle (Di venerdì 3 luglio 2020) Probabilmente non è un’esagerazione affermare che Loredana Bertè sia una delle voci italiane più amate di sempre. Tra quest’ultime, naturalmente, ci sarà sempre anche l’indimenticabile e compianta sorella Mia Martini. Definita da molti come la regina del rock italiano, l’artista che oggi sfoggia una lunga chioma blu ha trascorso una vita intensa sotto tutti gli aspetti, scandita da eventi turbolenti e travagliati, ma anche da grandi gioie ed inimitabili successi nel settore musicale. Loredana Bertè non ha mai voltato pagina, per quanto sia possibile, a proposito della tragica morte della fantastica Mia Martini, che oltre ad una sorella per lei era un mito. “La sua voglia di fare musica era immensa, ma glielo hanno impedito per 15 anni. Chissà quante altre canzoni poteva darci, lei che aveva una conoscenza ... Leggi su tuttivip

